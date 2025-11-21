La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Nigeria: enlèvement d’élèves dans une école catholique du centre

Keystone-SDA

Un nombre indéterminé d'élèves ont été enlevés dans une école catholique du centre du Nigeria, a annoncé vendredi un responsable local. C'est le deuxième enlèvement de ce type dans le pays en une semaine.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Le gouvernement de l’Etat du Niger a reçu avec une profonde tristesse la nouvelle inquiétante de l’enlèvement d’élèves de l’école St. Mary, dans la zone de gouvernement local d’Agwara», a déclaré Abubakar Usman, secrétaire du gouvernement de l’Etat, dans un communiqué, en ajoutant que «le nombre exact d’élèves enlevés n’a pas encore été confirmé».

