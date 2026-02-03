La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Nintendo: le bénéfice net s’envole en avril-décembre 2025

Keystone-SDA

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a vu son bénéfice net bondir de plus de 51% sur les neuf premiers mois de son exercice décalé 2025/2026, dopé par le démarrage en fanfare des ventes de sa nouvelle console Switch 2.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Depuis son lancement en juin, la console hybride – utilisable sur un téléviseur ou en déplacement – a été écoulée à 17,37 millions d’unités. Sur la période avril-décembre, Nintendo a dégagé un bénéfice net de 358,9 milliards de yens (1,80 milliard de francs), avec un doublement de son chiffre d’affaires à 1906 milliards de yens.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

