Nintendo modère ses ambitions à l’issue d’un semestre décevant

Keystone-SDA

Le japonais Nintendo a abaissé mardi certaines prévisions pour l'exercice 2024/25, après une chute de son bénéfice net de 59,9% au premier semestre, tablant sur des mois encore plus difficiles que prévu jusqu'à la sortie du successeur de sa console Switch.

2 minutes

(Keystone-ATS) Pour l’exercice s’achevant fin mars 2025, le groupe a revu à la baisse ses objectifs de bénéfice opérationnel, désormais attendu en recul de 32%, et de ventes (-23%).

Il s’attend toujours à un résultat net annuel de 300 milliards de yens (1,7 milliard de francs), ce qui serait une baisse de 39% sur un an.

La planète jeu vidéo – et les investisseurs – continuent à guetter les moindres indices et rumeurs sur la console qui succèdera à la Switch, Nintendo ayant seulement révélé en mai dernier qu’une annonce serait faite à ce sujet d’ici fin mars prochain.

« Il est difficile de déterminer précisément le calendrier » de Nintendo concernant le successeur de la Switch, a commenté Takeshi Koyama dans une récente note de Mizuho Securities.

Le géant du jeu vidéo « se concentre sur les ventes de sa console Switch actuelle en 2024 », et notamment durant la traditionnellement lucrative saison des fêtes de fin d’année, et des nouvelles de la prochaine console « pourraient donc arriver à partir de mi-janvier », a-t-il ajouté.

Lancement l’année prochaine

Plusieurs analystes s’attendent par ailleurs à un lancement entre mars et juin 2025, qui permettrait à Nintendo de redresser la barre sur l’exercice 2025/26 qui commencera le 1er avril prochain.

La Switch, sortie en mars 2017 et vendue à plus de 146 millions d’exemplaires, selon les derniers chiffres de Nintendo, aura alors déjà soufflé ses huit bougies, dépassant largement en longévité les précédentes consoles de la marque.

Reconnaissant des ventes de consoles (-31% sur un an) et de jeux (-27,6%) « inférieures aux attentes initiales » au premier semestre (avril-septembre), la firme basée à Kyoto a également abaissé mardi son objectif de vente de Switch sur l’ensemble de l’exercice: à 12,5 millions d’unités, contre 13,5 millions jusque-là.

En attendant la relève, elle espère freiner l’inévitable baisse de ses ventes avec des sorties régulières de nouveaux jeux de ses séries historiques, comme « The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom » « Super Mario Party Jamboree » ces dernières semaines, ou « Mario & Luigi: L’Epopée fraternelle », qui doit être mis en vente jeudi.