Nobel de la paix remis, par procuration, à l’opposante vénézuélienne Machado

Le prix Nobel de la paix attribué à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qui vit cachée dans son pays, a été remis à sa fille mercredi à Oslo. La lauréate, en route pour la Norvège, n'a pu arriver à temps pour la cérémonie.

(Keystone-ATS) En l’absence de sa mère, c’est Ana Corina Sosa Machado qui a reçu la récompense et lu le discours de remerciement de l’opposante de 58 ans, bête noire de Nicolas Maduro reconduit au pouvoir l’an dernier à l’issue d’une élection décriée comme frauduleuse par l’opposition.

«Pour avoir la démocratie, nous devons être prêts à nous battre pour la liberté», a-t-elle dit dans un Hôtel de ville d’Oslo où avaient pris place le président argentin Javier Milei et d’autres chefs d’État latino-américains ayant en commun – comme Mme Machado – des affinités idéologiques avec Donald Trump.

Évoquant les enlèvements de personnes, les tortures et la chasse aux opposants, elle a aussi fustigé «des crimes contre l’humanité, documentés par les Nations unies» et «un terrorisme d’État déployé pour étouffer la volonté du peuple».

Dans la clandestinité

Mme Machado est entrée dans la clandestinité au Venezuela en août 2024, quelques jours après une élection présidentielle à laquelle elle avait été empêchée de se présenter.

Les États-Unis, l’Europe et de nombreux pays d’Amérique latine ne reconnaissent pas les résultats du scrutin qui a permis à Nicolas Maduro d’enchaîner un troisième mandat de six ans.

L’opposition affirme que son candidat, Edmundo Gonzalez Urrutia, aujourd’hui en exil et présent à la cérémonie Nobel mercredi, l’a emporté. Le Nobel de la paix a été attribué à Mme Machado le 10 octobre pour ses efforts en faveur d’une transition démocratique au Venezuela.

Voyage périlleux

Mercredi, le comité Nobel a exhorté le président vénézuélien – de gauche et critiqué pour sa dérive autoritaire – à partir. «M. Maduro acceptez les résultats de l’élection et retirez-vous», a lancé son président, Jørgen Watne Frydnes, sous des applaudissements nourris.

Dans un appel à M. Frydnes publié juste avant la cérémonie, Mme Machado s’est dite «très triste et très désolée» de ne pas pouvoir arriver à temps, assurant toutefois être en chemin. «Tant de personnes ont risqué leur vie pour que je puisse arriver à Oslo», a-t-elle souligné.

Sa dernière apparition publique remonte au 9 janvier lors d’une manifestation à Caracas contre l’investiture de Nicolas Maduro. On ignore à ce stade comment elle a pu quitter le Venezuela.

Le mois dernier, le procureur général a dit à l’AFP que Mme Machado serait considérée comme une «fugitive» si elle quittait son pays, où elle est accusée selon lui d'»actes de conspiration, d’incitation à la haine et de terrorisme».

Son arrivée annoncée à Oslo soulève l’épineuse question de son éventuel retour au Venezuela ou de sa capacité à diriger l’opposition vénézuélienne à partir d’un hypothétique exil.

Comment rentrer?

«Elle risque d’être arrêtée si elle rentre, même si les autorités ont fait preuve de plus de retenue avec elle qu’avec beaucoup d’autres parce qu’une arrestation aurait une portée symbolique très forte», expliquait mardi Benedicte Bull, professeure spécialiste de l’Amérique latine à l’Université d’Oslo.

D’un autre côté, «elle est la dirigeante incontestée de l’opposition, mais si elle reste longtemps en exil, je pense que cela changera et qu’elle perdra progressivement de l’influence politique», a-t-elle ajouté auprès de l’AFP.

Elle rentrera «très bientôt» au Venezuela, a assuré sa fille. «Elle veut vivre dans un Venezuela libre, et elle n’abandonnera jamais cet objectif», a-t-elle affirmé. Comme en écho, certains Vénézuéliens présents à l’intérieur de l’Hôtel de ville ont lancé des «Vive le Venezuela libre».

Manifestations prévues

Des manifestations pour et contre Mme Machado se sont tenues ou sont prévues dans la capitale norvégienne, placée sous très haute sécurité.

Si elle est saluée par beaucoup pour ses efforts en faveur d’une démocratisation au Venezuela, Mme Machado est aussi critiquée par d’autres pour la proximité de ses idées avec Donald Trump, auquel elle a dédié son Nobel.

La remise du prix coïncide avec la mise en place par les États-Unis d’un important dispositif militaire dans les Caraïbes et des frappes américaines mortelles sur des bateaux présentés comme se livrant au trafic de drogue, des opérations que l’opposante a défendues.

Nicolas Maduro assure, lui, que leur véritable objectif est de le renverser son pouvoir et de s’emparer des réserves pétrolières du Venezuela.

Les Nobel dans les autres disciplines (littérature, chimie, médecine, physique, économie) seront également remis dans la journée à Stockholm, en Suède, en présence du roi Carl XVI Gustaf.