Nombreux accidents sur l’A12: 19 véhicules impliqués, 10 blessés

Keystone-SDA

L'A12 dans le sud fribourgeois a été le théâtre de cinq accidents en l'espace de cinq heures vendredi soir. Près d'une vingtaine de véhicules ont été impliqués et dix personnes blessées. Des vitesses inadaptées aux conditions de la route sont notamment en cause.

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(Keystone-ATS) Il fallait en effet composer avec de la pluie et de la neige, précise la police samedi dans un communiqué. Des pertes de maîtrise sont aussi à l’origine de certains accidents. Des tronçons d’autoroute entre Châtel-Saint-Denis et Rossens (FR) ont été fermés à la circulation une bonne partie de la nuit.

Le premier accident est survenu à la jonction de Bulle en direction de Fribourg vers 17h20. En raison d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route, sept automobilistes ont perdu la maîtrise de leur véhicule et ont provoqué un accident. Trois personnes ont été blessées et transportées à l’hôpital, indique la police fribourgeoise.

Dix minutes plus tard à peine, non loin de là, quatre véhicules ont été impliqués dans une autre collision suite à un ralentissement, une distance insuffisante et une perte de maîtrise. Quatre personnes ont été blessées et transportées à l’hôpital. Les véhicules ont été séquestrés sur décision du procureur de permanence pour les besoins de l’enquête.

Plus tard dans la soirée, peu avant 21h00, dans l’autre direction, à l’entrée de Bulle, un conducteur a perdu la maîtrise de sa voiture sur la chaussée glissante et a percuté un fourgon de police stationné sur la bande d’arrêt d’urgence pour sécuriser la zone. Une gendarme a été légèrement blessée; son état n’a pas nécessité d’hospitalisation.

Un à deux kilomètre avant la sortie de Bulle, soit en amont des deux premières séries d’accidents, un automobiliste a à nouveau perdu la maîtrise de sa voiture en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route. Son véhicule a percuté la berme centrale. Blessé, il a été transporté à l’hôpital. Une automobiliste a ensuite perdu la maîtrise de son véhicule en arrivant sur les lieux; elle s’en sort indemne.

Et près d’une demi-heure plus tard encore bien en amont, entre Châtel Saint-Denis et Vaulruz, une nouvelle perte de maîtrise due à une vitesse inadaptée a entraîné une collision en chaîne impliquant quatre véhicules au total. La passagère de l’un d’eux a été légèrement blessée et hospitalisée.