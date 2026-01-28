Nomination de la première infirmière cantonale à Fribourg

Le canton de Fribourg nomme sa première infirmière cantonale en la personne de Christine Meuwly. Le poste a été créé, selon une annonce effectuée en novembre, dans le cadre des actions visant à concrétiser l’initiative fédérale "Pour des soins infirmiers forts".

(Keystone-ATS) Christine Meuwly est actuellement directrice et coordinatrice du réseau santé du district de la Singine, a indiqué mercredi la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS). Elle prendra ses fonctions le 1er mai, précise le communiqué publié par les services du président du Conseil d’Etat Philippe Demierre.

Profession-charnière

Christine Meuwly est une figure connue dans le paysage sanitaire fribourgeois. Elle a exercé plusieurs fonctions à responsabilité dans diverses institutions sanitaires et sociales comme l’Hôpital fribourgeois (HFR), des établissements médico-sociaux (EMS), les ligues de santé ou encore le Service de la prévoyance sociale.

Le poste d’infirmière cantonale s’impose comme une mesure «structurante» et confère une «voix institutionnelle» à une profession-charnière, appelée à jouer un rôle toujours plus important dans la santé. Il assurera une meilleure cohésion entre les acteurs du système dans les deux régions linguistiques du canton.