Nominations à la direction générale de la BCF

Keystone-SDA

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Le conseil d'administration de la Banque cantonale de Fribourg (BCF) a nommé deux nouveaux membres à la direction générale. Alexandre Renevey et Damian Hallenbarter entreront en fonction respectivement le 1er juillet et le 1er novembre.

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(Keystone-ATS) Alexandre Renevey prendra la tête de la division clientèle privée. Il est responsable de la gestion de patrimoine de la BCF depuis juillet 2023, a indiqué la BCF lundi.

Actuellement membre de la direction générale de la société spécialisée dans les services numériques Inventx, Damian Hallenbarter deviendra responsable de la division technologie & solutions de l’établissement cantonal.