Non à une réduction individuelle des primes d’assurance maladie

Keystone-SDA

Le Grand Conseil valaisan a dit non mercredi à une réduction individuelle des primes d'assurance maladie. Des propositions en ce sens n'ont pas convaincu la majorité du plénum qui a fait le choix de ne pas amender le budget 2026 du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC).

4 minutes

(Keystone-ATS) Concernant ces primes, une proposition de prendre 5 millions de francs dans la réserve de politique budgétaire pour l’allouer au budget 2026 a été refusée. L’idée d’augmenter de 10 millions de francs la part du canton dans la prise en charge des primes LAMal, afin de soutenir la population face aux hausses de primes et pour anticiper par paliers les effets du contre-projet à l’initiative d’allègement des primes, attendus pour 2028, a également été rejetée.

Deux autres propositions du PS, d’allouer deux montants de 500’000 francs à l’Hôpital du Valais et aux EMS-CMS pour la mise en oeuvre de l’initiative pour des soins infirmiers forts n’ont pas rencontré l’écho espéré.

Prévention: pas de moyens supplémentaires

Parmi les amendements refusés, les Vert-e-s et le PS proposaient d’allouer respectivement 50’000 et 200’000 francs pour augmenter la part de la prévention des troubles psychiques affectant les enfants et les jeunes adultes. La proposition socialiste voulait également développer les programmes de dépistage des cancers.

Comme dans les autres départements, l’UDC du Valais romand (UDCVR) a milité pour une réduction de certains postes de travail. Ce fut le cas pour un 0,8 EPT au sein du Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Elle a aussi voulu la suppression d’un 10% au service cantonal de l’égalité et de la famille. Le Grand Conseil ne l’a pas suivie.

Pour le Service de protection des travailleurs et des relations du travail, le PS a demandé un poste supplémentaire et l’UDCVR, une réduction de 0,2 EPT pour un des psychologues cantonaux. Le Parlement les a renvoyés dos à dos.

Service de l’asile: statu quo

Le Grand Conseil s’est opposé à la création de nouveaux postes au sein du Service de l’asile. Il a dit non à un poste pour la LAVI et à un 1,2 EPT pour la politique de logement afin de lutter contre les difficultés croissantes de la population et la diminution des taux de vacances de logements.

A contrario, le Grand Conseil a refusé de réduire de 1,8 postes – proposition de l’UDCVR – et de dix postes – proposition de l’UDC du Haut-Valais (SVPO) – la dotation du service. Les deux mêmes groupes ont également proposé de réduire de respectivement 1 million (UDCVR) et 5,12 millions de francs (SVPO), le budget du service. Sans résultat.

Au niveau du Service de l’action sociale, une ouverture le samedi de l’unité de médecine des violences de l’hôpital du Valais, située à Sierre n’a pas été souhaitée par le plénum.

Service de la culture attaqué

Concernant l’office de la culture, le Centre du Haut-Valais a milité pour la suppression de la subvention accordée à l’abonnement culturel Abobo. Le SVPO en a fait de même pour le soutien au cirque. La majorité francophone du Parlement ne les a pas suivis. Enfin, une autre proposition de l’UDC du Haut-Valais de supprimer 10 postes au Service de la culture a été balayée.

L’idée d’augmenter la part de financement cantonal aux écoles de musique pour la période de septembre à décembre 2026, de 40% à 50% (+ 600’000 francs) n’a pas été validée. La loi sur la culture doit encore être acceptée en seconde lecture, en 2026.

Etude demandée

Diverses propositions de la commission de la santé, des affaires sociales et de l’intégration ont été acceptées tacitement. Elles n’engendrent aucune fluctuation au niveau du budget.

Selon la commission, le département doit réformer la garde médicale avec le rétablissement de la Maison de la garde – un concept de centres médicaux de garde pour désengorger les urgences hospitalières – et la mise en service d’équipes mobiles.

Toujours pour fin 2026, la commission préconise la réalisation d’une étude auprès de l’Observatoire valaisan de la santé sur la satisfaction relative aux conditions de travail dans le domaine de la santé.