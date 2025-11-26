Norsk Hydro va fermer cinq sites en Europe, 730 emplois affectés

Keystone-SDA

Le producteur norvégien d'aluminium Norsk Hydro a annoncé mercredi qu'il allait fermer cinq sites en Europe, une décision qui affectera 730 emplois au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas.

(Keystone-ATS) Ces fermetures concerneront les usines d’extrusion – procédé où l’aluminium chauffé est poussé à travers un moule afin d’obtenir des profils – à Cheltenham et Bedwas (Royaume-Uni), Lüdenscheid (Allemagne), Feltre (Italie) et Drunen (Pays-Bas).

Elles seront mises en oeuvre en 2026, a indiqué Norsk Hydro dans un communiqué.

Le groupe a expliqué cette décision par le besoin de renforcer sa compétitivité dans un secteur freiné par des industries de la construction et de l’automobile en berne, les coûts énergétiques et l’incertitude économique.

Norsk Hydro conservera 28 usines d’extrusion et cinq sites de recyclage employant quelque 7000 personnes.