Norvège: victoire de la gauche, poussée de la droite populiste

Keystone-SDA

La gauche dirigée par le Premier ministre travailliste Jonas Gahr Støre a remporté les élections législatives lundi en Norvège. Le scrutin a toutefois été marqué par une nette poussée de la droite populiste anti-immigration, selon les projections.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le bloc de gauche, composé de cinq partis, obtiendrait une courte majorité de 87 à 88 sièges sur les 169 que compte le Storting, le Parlement norvégien. L’opposition de droite, elle, recueillerait entre 81 et 82 sièges, selon des estimations distinctes des chaînes TV2 et NRK.

