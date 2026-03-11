Nouveau canon à eau pour la police cantonale bernoise

La police cantonale bernoise va disposer d'un nouveau canon à eau. Le Grand Conseil a accepté mercredi par 117 voix contre 26 et 7 abstentions un crédit de 3,19 millions de francs pour l’acquisition d’un nouvel engin utilisé lors de manifestations.

(Keystone-ATS) Avec deux canons à eau, la police peut garantir la sécurité lors de manifestations, a rappelé le Conseil-exécutif. Cette dotation lui permet également d’intervenir pour lutter contre des incendies ou pour assurer temporairement un approvisionnement en eau.

En service depuis 2006, le plus vieux des deux engins ne répond plus aux exigences actuelles, ont souligné plusieurs députés. Il est aussi devenu obsolète sur le plan technique et les pièces de rechange ne sont plus disponibles.

Ce véhicule est indispensable lors d’affrontements qui peuvent se produire durant certaines manifestations, en particulier dans la ville fédérale, a déclaré le conseiller d’Etat Philippe Müller (PLR).

Le nouveau modèle est plus manoeuvrable et est équipé d’un réservoir à eau plus grand. Il possède un système de mélange moderne pour le gaz irritant. Comme d’autres corps de police utilisent un modèle très similaire, le Parlement estime que c’est un atout pour l’entraide intercantonale.