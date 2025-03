Nouveau chef du service de sécurité intérieure en Israël

Keystone-SDA

Benjamin Netanyahu a choisi l'ex-commandant de la marine Eli Sharvit comme nouveau chef du Shin Bet, indiqué lundi son bureau. Cela malgré le gel par la Cour suprême de la demande du gouvernement de destituer le directeur en exercice du service de sécurité intérieure.

(Keystone-ATS) « Après avoir mené des entretiens approfondis avec sept candidats qualifiés, le Premier ministre isralien a décidé de nommer l’ancien commandant de la marine, l’amiral réserviste Eli Sharvit, au poste de prochain directeur du Shin Bet », indique le bureau du dirigeant dans un communiqué.

« L’amiral Sharvit a servi pendant 36 ans dans les forces de défense israéliennes, dont 5 ans en tant que commandant de la marine. A ce poste, il a dirigé le développement de la force de défense maritime (…) et géré des systèmes opérationnels complexes contre le (mouvement islamiste palestinien) Hamas, le (mouvement islamiste libanais) Hezbollah et l’Iran », ajoute le communiqué.

Le gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu a décidé de limoger le chef du Shin Bet, Ronen Bar, évoquant « une perte de confiance professionnelle et personnelle persistante entre le Premier ministre et le directeur du service » qui empêche « le gouvernement et le Premier ministre d’exercer efficacement leurs pouvoirs ».

Limogeage suspendu

Mais à la suite de requêtes déposées par l’opposition israélienne et une ONG, la Cour suprême a suspendu le 21 mars le limogeage de M. Bar par le gouvernement, jusqu’à l’examen des recours d’ici au 8 avril.

La procureure générale du pays, Gali Baharav-Miara, qui joue aussi le rôle de conseillère juridique du gouvernement, a averti Benjamin Netanyahu que la décision de la Cour suprême lui « interdisait » temporairement de nommer un nouveau chef du Shin Bet.

Mais le septuagénaire a insisté sur le fait qu’il appartenait à son gouvernement de décider qui dirigerait l’agence de sécurité intérieure.

Dérive autocratique

La décision de limoger le chef du Shin Bet a provoqué d’importantes manifestations en Israël.

Une partie des Israéliens dénoncent ce qu’ils considèrent comme une dérive autocratique du Premier ministre, à la tête d’un des gouvernements les plus à droite de l’histoire d’Israël.

