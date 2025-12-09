Nouveau crédit pour les commerces de la rue de Carouge

Keystone-SDA

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a accordé lundi soir un crédit complémentaire de 3,3 millions de francs aux commerces de la rue de Carouge. Ce dispositif d'indemnisation, créé pour atténuer les préjudices causés par les travaux, est en phase d'essai.

2 minutes

(Keystone-ATS) «L’intensité et la durée des travaux ont généré des impacts d’une ampleur particulière», a relevé mardi le Conseil administratif de la Ville de Genève dans un communiqué. Depuis mars, les travaux de modernisation des infrastructures ont réduit l’accès aux commerces et provoqués des nuisances sonores et de la poussière. Sans oublier la suppression du tram, qui a repris samedi.

Pour atténuer les préjudices, le Conseil municipal avait voté la proposition du Conseil administratif le 30 septembre d’apporter une aide aux commerces impactés par les travaux. La municipalité prenait en charge 40% du loyer pour la période du 28 juin au 5 décembre, soit la durée de l’interruption du tram.

Le crédit supplémentaire voté lundi couvre la période du 1er décembre au 30 juin. Il est couvert à hauteur de 2 millions nets par la Ville de Genève, tandis qu’un million provient des Transports publics genevois et 300’000 francs des Services industriels de Genève, également maîtres d’ouvrage.

Pour être éligibles, les commerces doivent se trouver dans un certain périmètre des travaux. Ils devront fournir des preuves d’un bail pendant la période et d’une inscription au registre du commerce. La perte du chiffre d’affaires doit aussi être avérée et corrélée aux travaux, précise le Conseil administratif.