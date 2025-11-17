Nouveau départ pour le Jardin d’enfants bilingue en forêt Bienne

Menacée de dissolution faute de bénévoles, l'association "le Jardin d’enfants bilingue en forêt Bienne" pourra prendre un nouveau départ. Un groupe de douze personnes s’est constitué afin de sauver et de poursuivre cette offre existante depuis 25 ans.

(Keystone-ATS) L’objectif prioritaire est désormais de réunir un nombre suffisant d’inscriptions pour la rentrée d’août 2026, a annoncé lundi cette association. Lors de l’assemblée générale extraordinaire, ces bénévoles ont été élus au comité.

Les nouveaux membres du comité ont constitué un groupe de projet intitulé «Avenir du Jardin d’enfants bilingue en forêt» avec pour objectif de garantir, dans les mois à venir, la base financière nécessaire à la poursuite de l’activité.

Ils prévoient une campagne de financement qui servira de solution transitoire. Les activités se déroulent entièrement en forêt. Les enfants peuvent ainsi découvrir la nature de manière globale et vivre pleinement au rythme des saisons, rappelle l’association.