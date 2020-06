Notre nouvelle formule marque un nouveau départ pour SWI swissinfo.ch, la plateforme internationale d’information en dix langues de la SRG SSR.

Larissa M. Bieler



Née en 1978 à Coire. Études en germanistique, économie et politique à Zurich. Journaliste libre pendant de nombreuses années, elle a travaillé pour différents organes de presse locaux et régionaux avant d’être nommée à la tête de la rédaction du Bündner Tagblatt en 2013. Elle est rédactrice en chef de swissinfo.ch depuis janvier 2016. Plus

Un nouveau départ parce que, chères utilisatrices et chers utilisateurs, nous pouvons enfin vous présenter ce à quoi nous avons travaillé avec acharnement en coulisses au cours des deux dernières années: plus de profondeur, d’acuité, de pérennité et de curiosité sur des questions spécifiques et des thèmes qui remuent le monde.

«Nous nous efforçons de vous offrir une approche claire des questions complexes» Larissa M. Bieler End of insertion

Le produit central de cette nouvelle stratégie est constitué par les «Points forts».

Nous souhaitons vous informer non seulement sur les évolutions actuelles de la Suisse, mais aussi dans l’immédiat de manière ciblée sur une soixantaine de questions essentielles pour la vie en société. Des questions telles que le vieillissement, l’éducation ou la santé.

Si vous abordez ces sujets pour la première fois, vous aurez le plaisir d’être initiés clairement à des problématiques complexes. Et si un thème vous est déjà familier, vous trouverez rapidement et simplement des approfondissements et des mises en perspective.

Ce que ces points forts ne sont pas: ils ne sont ni des flux d’articles produits automatiquement, ni des accumulations arbitraires de thèmes. Nous regroupons pour vous des réponses sur un thème et structurons divers aspects importants tout en les complétant avec les meilleurs contenus d’archives que nous pouvons tirer de notre histoire presque centenaire. Nous discutons également avec vous afin d’explorer ces thèmes ensemble.

Unité visuelle, diversité des contenus et des langues

Nous voulons être reconnus au niveau international comme un collectif journalistique de voix suisses.

C’est pourquoi nous avons choisi avec le graphiste zurichois Emanuel Tschumi un design qui est non seulement très reconnaissable pour l’ensemble des dix langues mais qui manifeste aussi notre position et nos valeurs - intemporalité, qualité et objectivité - tout en plaçant évidemment la «swissness» au centre de l’expérience esthétique.

À cet égard, l’écriture constitue l’élément visuel essentiel. Les caractères se présentent désormais pour les dix langues dans une esthétique unifiée qui s’appuie sur le «style typographique international», également connu sous le nom de «style suisse». Créé dans les années 1920 en Russie, aux Pays-Bas et en Allemagne, il a ensuite été développé en Suisse à partir des années 50 et s’est imposé au niveau international.

La présentation des points forts a pour sa part été conçue en collaboration avec des illustratrices et des illustrateurs suisses renommés. Ils constituent donc aussi une galerie de l’art suisse de l’illustration.

Des voix de Suisse - telles quelles, authentiques et sans fard - à l’écoute du monde

De par sa diplomatie, ses relations économiques et culturelles avec l’étranger ainsi qu’en accueillant des organisations internationales, la Suisse a toujours assumé un rôle important comme pays de bons offices et plateforme internationale de discussion. Ces échanges à l’échelle mondiale constituent un de ses points forts, même s’ils ont certainement quelque chose d’ambivalent.

C’est précisément le genre de questions que nous abordons, des questions pressantes pour l’image de la Suisse dans le monde et pour les débats internationaux. Vous trouverez ces thèmes directement sur nos pages d’accueil.

Et vous trouverez ici des mises en perspective et des points de vues suisses sur les événements internationaux. Dans certaines langues, nous déterminons en outre des points forts spécifiques particulièrement pertinents pour ces différents espaces linguistiques.

anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, arabe, chinois, japonais, russe

En tant que média de service public, notre indépendance ne doit pas être un vain mot et nous portons aussi un regard critique sur la politique internationale de la Suisse et son économie. Nous témoignons ainsi que la Suisse est un lieu de liberté de la presse et d’expression. Avec toute la diversité que cette liberté permet.

Ici nous n’en sommes qu’au début: les débats

Il y a un domaine où nous en sommes encore aux premiers pas: les débats que nous souhaitons conduire de manière plus ciblée. Pour cela, nous entendons nous appuyer sur notre réseau mondial de partenaires, d’utilisatrices et d’utilisateurs.

Le nouveau design nous permet de discuter plus directement avec vous - sur des sujets importants pour la Suisse et au niveau international. Pour nous, l’accumulation de clicks et la consommation d’articles ne sont pas déterminantes. Nous voulons en revanche permettre des débats et des échanges internationaux de qualité. Ce qui demande du courage et de l’engagement, même pour un média de service public.

En ces temps de polarisation mondiale, notre métier doit contribuer bien davantage au dialogue qu’il y a encore quelques années. Il nous faut aujourd’hui - et nous le voulons - consacrer le temps nécessaire à un journalisme d’avenir, exigeant et surtout indépendant.

Le dialogue ne signifie pas pour nous collectionner des «likes» comme le font de nombreux médias sur des plateformes tierces. Parce qu’ils ne contribuent souvent qu’à renforcer la polarisation. En tant que média de service public, il s’agit pour nous d’explorer les sujets et de les discuter d’égal à égal avec vous, dans votre riche diversité.

En partant de nos points forts, nous lancerons à l’avenir plus de débats ciblés et intégrerons vos inputs directement dans nos articles. Le journalisme magistral a fait son temps. Il doit maintenant s’intégrer au cœur de la vie. Nous sommes convaincus que nous ne pourrons continuer à nous développer que grâce aux échanges avec nos communautés en ligne.

C’est pourquoi nous sollicitons vos propositions et vos idées. Êtes-vous expert dans un domaine couvert par nos points forts? Dans ce cas, nous vous remercions déjà de contacter mes collègues qui travaillent sur le sujet.

Il y a cependant un domaine où nous tenons déjà plutôt bien nos promesses: le dialogue avec les 770’900 Suissesses et Suisses de l’étranger. Nous nous engageons fortement pour répondre aux besoins en informations de cette communauté qui nous tient à coeur.

Ma demande: accompagnez-nous dans cette voie

L’équilibre et la pondération, la profondeur et la mise en perspective constituent les forces de SWI - et le nouveau design nous permet de les exploiter de manière plus intuitive et plus simple.

La nouvelle structure de navigation du site doit nous permettre de mieux vous conduire d’un contenu pertinent à l’autre et à des débats passionnants grâce à une nouvelle expérience utilisateur.

Notre site n’est certainement pas encore parfait, mais il nous permet de réaliser un grand pas en avant. Et nous entendons le développer en permanence avec votre soutien.

Vous connaissez maintenant notre objectif: un meilleur journalisme d’égal à égal. Accompagnez-nous. Nous nous réjouissons de votre feedback: larissa.bieler@swissinfo.ch

Podcast: la Genève internationale en point fort Je conseille vivement aux amateurs notre podcast «Inside Geneva» fraîchement lancé. Il réunit des expertes et des experts internationaux de haut niveau à un moment où il est important que les médias accordent davantage d’attention à la Genève internationale. De nombreuses personnes, en Suisse également, ignorent largement ce qui y est discuté et négocié, qui y détient le pouvoir et quelles en sont les conséquences pour nous tous. End of insertion