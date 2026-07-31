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Nouveau patron pour la compagnie aérienne Edelweiss

Keystone-SDA

La compagnie aérienne Edelweiss, filiale vols de vacances de Swiss, a nommé Edi Wolfensberger au poste de directeur général à compter du 1er octobre, en remplacement de Bernd Bauer. Ce dernier quitte l'entreprise après l'avoir dirigée pendant 12 ans.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Depuis avril 2022, M. Wolfensberger est en poste en tant que directeur opérationnel à la compagnie aérienne allemande Eurowings, filiale tout comme Swiss de Lufthansa.

Il a occupé ces mêmes fonctions auprès du belge Brussels Airline, qui fait également partie du géant allemand du transport aérien, a détaillé Edelweiss vendredi dans un communiqué.

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