Nouveau podium pour Fabienne Suter 22. février 2009 - 13:07 La skieuse suisse Fabienne Suter a décroché la 2e place dimanche à Tarvisio (Italie). L'équipe suisse a par ailleurs réalisé un beau résultat d'ensemble dans ce super-G de Coupe du monde. Fabienne Suter a terminé à 51 centièmes de l'irrésistible américaine Lindsey Vonn. La Slovaque Tina Maze s'est pour sa part hissée à sur la troisième marche du podium. En retrait lors des Championnats du monde, Fabienne Suter a rappelé qu'elle restait en lice pour le globe de super-G. Sa troisième deuxième place de la saison après celles de Lake Louise et de Saint-Moritz lui permet de revenir à quatre points de la leader, l'Italienne Nadia Fanchini. Alors qu'il reste deux courses à disputer, la Schwytzoise demeure une candidate sérieuse à la consécration mondiale. Notons que l'équipe féminine suisse a réalisé une très belle performance d'ensemble avec trois skieuses parmi les dix premières classées. Madja Kamer a terminé au 6e rang et Andrea Dettling au 9e. Plus loin dans le classement, on retrouve encore Martina Schild (14e), Monika Dumermuth (19e), Lara Gut (20e), Fraenzi Aufdenblatten (21e), Nadia Styger (29e) et Dominique Gisin (35e).