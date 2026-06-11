Nouveau président et nouveau comité pour le PS jurassien

Keystone-SDA

Le Parti socialiste jurassien a renouvelé son comité et s'est doté d'un nouveau président. Fort d'une septantaine de participants jeudi soir à Coeuve (JU), son Congrès a élu pour deux ans à ce poste Léo Beuret, 25 ans, de Courgenay qui succède à Jelica Aubry-Janketic, a indiqué dans un communiqué le PSJ.

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(Keystone-ATS) Le nouveau Comité directeur du PSJ, lui aussi élu pour deux ans, est composé de 19 personnalités aux compétences riches et variées qui reflètent la diversité et la vitalité du parti, ajoute ce dernier. Léo Beuret sera assisté de Sandra Monnerat Choffat et Jean-Marie Miserez aux deux vice-présidences; ils avaient déjà été élus lors du Congrès du 6 mai dernier.

En plus de six assesseurs et de trois représentants des élus communaux, le comité compte aussi les trois ministres Rosalie Beuret Siess, Valentin Zuber et Raphaël Ciocchi, les deux parlementaires fédéraux Mathilde Crevoisier Crelier et Loïc Dobler ainsi que la présidente du groupe parlementaire Katia Lehmann et la secrétaire politique Armelle Cuenat.