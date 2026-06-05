Nouveau rédacteur en chef à Canal9

Keystone-SDA

Maxime Siggen reprendra le poste de rédacteur en chef de Canal9 dès le 1er août prochain. Il remplacera Frédéric Filippin, dont il est actuellement l'adjoint, à la tête de la télévision régionale valaisanne.

1 minute

(Keystone-ATS) Maxime Siggen sera «responsable de la ligne éditoriale et du développement de l’offre rédactionnelle dans la partie francophone du canton», indique vendredi Canal9 dans un communiqué. Son prédécesseur, Frédéric Filippin, se consacrera «pleinement au domaine spécialisé de la politique.»

La chaîne annonce d’autres changements dans sa structure pour le 1er août. Un poste de direction des programmes est notamment créé. Il revient à Zora Matter, laquelle sera responsable de la conception, de la planification et du développement de l’ensemble des programmes.