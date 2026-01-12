Nouveau record de passagers pour l’aéroport londonien Heathrow

Keystone-SDA

L'aéroport londonien d'Heathrow, le plus fréquenté d'Europe en 2024 et qui a annoncé l'an dernier un ambitieux plan d'agrandissement, a battu en 2025 un nouveau record de passagers, à plus de 84 millions de personnes, selon un communiqué lundi.

(Keystone-ATS) Heathrow anticipe «une nouvelle année record en 2026, où nous prévoyons d’investir plus de 1,3 milliard de livres (1,5 milliard d’euros) afin d’améliorer encore davantage les services et l’expérience client», a assuré l’entreprise.

Après 83,9 millions en 2024, Heathrow dit avoir vu passer l’an dernier 84,5 millions de passagers.

Si tous les aéroports européens de taille comparable à Heathrow n’ont pas encore publié leurs chiffres pour l’an dernier, l’aéroport d’Istanbul talonne Heathrow de très près: il a indiqué sur X la semaine dernière avoir accueilli 84,4 millions de passagers en 2025.

L’actionnaire principal de Heathrow Airport Holdings est le français Ardian, avec une participation de 32,6%. Il est suivi de l’Autorité d’investissement du Qatar (20%), et du fonds public saoudien PIF (15%).

Heathrow a chiffré en août à 49 milliards de livres (56 milliards d’euros) un plan d’expansion et de modernisation, qui comprend notamment une troisième piste, dont la construction a reçu l’aval du gouvernement britannique.

Face aux critiques, notamment des organisations écologistes, l’aéroport estime que si rien n’est fait «le Royaume-Uni risque de perdre son statut de plaque tournante mondiale» face à des «hubs» européens tels qu’Istanbul, mais aussi Paris Charles-de-Gaulle ou Amsterdam.

Heathrow, ouvert en 1946, veut augmenter sa capacité pour pouvoir accueillir jusqu’à 150 millions de passagers par an.