Nouveau record de passagers transportés pour le BLS en 2024

Keystone-SDA

Le BLS affiche un nouveau record. La compagnie bernoise a accueilli l'an passé 71,5 millions de voyageurs dans ses trains, bus et bateaux, soit un peu plus de 4% de plus qu'en 2023, déjà un exercice historique. Le bénéfice a crû de 14,9% à 23,6 millions de francs.

(Keystone-ATS) Le trafic de loisirs et de tourisme connaît actuellement une croissance particulièrement forte, a indiqué vendredi le groupe. Dans la région de l’Oberland bernois, du Valais et du Simplon, par exemple, le BLS a vu le nombre de ses passagers augmenter de 11% l’année dernière.

Outre le nombre de passagers, la ponctualité évolue aussi positivement. Depuis des années, de plus en plus de trains BLS circulent à l’heure, avec un taux de 96,2% en 2024, contre 94,5% pour l’exercice précédent. La tendance s’explique notamment par les nouveaux trains MIKA qui circulent sur un nombre croissant de lignes.

Pour le transport autos, les fréquences ont légèrement progressé, précise le communiqué. Ce qui est dû à la forte demande sur la ligne du Simplon Brigue (VS)-Iselle (I).