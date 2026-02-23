La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Nouveau recul des prix à la production et l’importation en janvier

Keystone-SDA

Indicateur avancé de l'inflation, l'indice de prix à la production et à l'importation (PPI) a connu en janvier un nouveau recul, prolongeant une série lancée depuis avril 2025. La contraction par rapport à décembre atteint 0,2% et enfle à 2,2% en glissement annuel.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Sur un mois, les prix à l’importation (-0,5%) ont reculé de manière plus marquée que ceux à la production (-0,2%), sous l’impulsion notamment des produits pétroliers, des préparations pharmaceutiques et des hydrocarbures, constate l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé périodique lundi.

Les prix à la production ont été principalement tirés vers le bas par l’électricité, les équipements d’irradiation médicale, électro-médicaux et électro-thérapeutiques, ainsi que les produits pétroliers et les porcs de boucherie. Les prix sortie d’usine des montres a par contre pris l’ascenseur.

