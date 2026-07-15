La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Nouveau repli des nuitées hôtelières en juin

Keystone-SDA

L'hôtellerie suisse a continué d'affronter une baisse de la demande en juin. Après un repli de 1,6% en mai, le nombre de nuitées dans les établissements hôteliers helvétiques s'est à nouveau contracté de 2,4% en variation annuelle sur le mois sous revue.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le tassement s’est limité à 0,1% pour les visiteurs indigènes, celui des voyageurs étrangers atteignant 4,4%, selon la première estimation publiée mercredi par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

L’hôtellerie helvétique a ainsi subi un quatrième mois de repli cette année, après l’avoir entamée par une progression en janvier et février, dans la foulée du record affiché l’an dernier.

L’OFS a recensé entre janvier et mai un total de 16,2 millions de nuitées, une baisse de 0,3% par rapport à l’année précédente. La légère augmentation observée du côté des hôtes venus de Suisse n’a pas permis de compenser le tassement affiché par les voyageurs étrangers.

L’OFS dévoilera le 22 juillet une deuxième estimation pour juin. Les chiffres définitifs suivront le 4 août.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision