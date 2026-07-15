Nouveaux échanges de frappes au Moyen-Orient

Keystone-SDA

Partager

Les Etats-Unis ont lancé une nouvelle série de frappes contre l'Iran et réimposé un blocus de ses ports. Téhéran a promis mercredi que le détroit maritime d'Ormuz resterait fermé jusqu'à la fin des "agressions" américaines.

5 minutes

(Keystone-ATS) La reprise du blocus naval, effective depuis 22h00 GMT mardi, et l’intensification des bombardements minent les efforts diplomatiques pour rendre durable le protocole d’accord signé le 17 juin par les Etats-Unis et l’Iran, qui entérinait le cessez-le-feu conclu en avril.

L’armée américaine a achevé mardi soir «une nouvelle série de frappes» visant des «dizaines de cibles militaires» iraniennes, a déclaré le Commandement central américain (Centcom).

L’Iran, après avoir rapporté des bombardements tous azimuts sur son sol, a riposté mercredi en attaquant des installations américaines dans plusieurs pays du Golfe.

Les Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, ont également affirmé que le détroit d’Ormuz «resterait fermé jusqu’à ce que les Etats-Unis mettent fin à leurs actes d’agression», dans un communiqué diffusé par la télévision d’Etat iranienne.

Sans donner de détails, ils ont aussi évoqué une possible fermeture «d’autres voies d’exportation de pétrole et de gaz qui servent les intérêts des Etats-Unis et de leurs alliés». Dans le détroit d’Ormuz et ses environs, où le trafic maritime s’est raréfié, plusieurs pétroliers ont été attaqués, faisant au moins deux morts et plusieurs blessés depuis lundi soir, selon l’Organisation maritime internationale.

Outre l’impact sur le commerce mondial d’hydrocarbures, l’ONU s’est alarmée mardi des «graves conséquences socio-économiques et humanitaires» du blocage de cette «voie de passage essentielle dont dépendent des millions de personnes» pour la nourriture, les médicaments et autres produits de première nécessité.

Protocole «démantelé»

Après la décision des Etats-Unis de réinstaurer un blocus naval du pays, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a estimé que Washington avait «démantelé» le protocole d’accord. Donald Trump a, lui, renouvelé ses menaces à l’encontre de Téhéran.

«La semaine prochaine, ça va vraiment mal tourner pour eux», à moins qu’ils ne «s’assoient à la table des négociations», a-t-il déclaré sur Fox News, évoquant la possibilité de bombarder des ponts et des centrales électriques du pays.

Comme Téhéran, qui envisage de faire payer la traversée du détroit d’Ormuz, il avait assuré lundi vouloir prélever une redevance en échange de la protection de cette route maritime, au mépris du droit international et du principe de la liberté de navigation. Mais il a fait marche arrière mardi, remplaçant ce projet par «des accords de commerce et d’investissements» avec les monarchies du Golfe.

Quatrième nuit de frappes

Sur le terrain, l’Iran a rapporté tout au long de la journée, puis dans la nuit de mardi à mercredi, des bombardements sur son territoire notamment à Bandar Abbas et sur l’île de Qeshm – sur le détroit d’Ormuz – et dans la ville d’Ahvaz (sud-ouest).

Le Centcom américain a de son côté affirmé que des frappes avaient été menées «sur des sites de missiles et de drones iraniens, des capacités navales et des systèmes de défense côtière».

Il s’agit de la quatrième nuit de frappes américaines d’affilée. Donald Trump a envoyé la semaine dernière une notice officielle au Congrès pour signaler la reprise du conflit, déclenché le 28 février par des bombardements des Etats-Unis et d’Israël contre l’Iran.

Téhéran a, en retour, attaqué des installations américaines dans plusieurs monarchies du Golfe. Le Koweït, touché mardi par des frappes iraniennes ayant blessé quatre militaires, a fait état dans la nuit de nouvelles attaques de drones. L’Iran a dit y avoir frappé le centre logistique de Mina Abdullah utilisé par l’armée américaine, selon les Gardiens iraniens.

A Bahreïn, où les sirènes d’alerte ont retenti, ces derniers ont affirmé avoir visé des installations de la marine américaine. En Jordanie, l’armée a déclaré avoir abattu trois missiles lancés par l’Iran qui, selon la télévision d’Etat iranienne, y a mobilisé des drones contre des hangars sur la base Al-Azraq et contre une installation abritant des chasseurs F-18.

«Pas un seul baril»

Avec la réimposition du blocus naval, le président américain entend faire pression sur Téhéran, qui veut garder la main sur le détroit où il n’autorise qu’un seul couloir de navigation, le long de ses côtes.

Durant le précédent blocus, décidé en avril en représailles au verrouillage du détroit d’Ormuz par Téhéran, l’Iran n’avait pas pu exporter «un seul baril de pétrole», selon son négociateur en chef, Mohammad Bagher Ghalibaf.

L’opération avait «joué un rôle déterminant dans la conclusion du protocole d’accord», selon l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW).