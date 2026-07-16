Nouveaux échanges de frappes entre Iran et USA, pas d’accalmie

Keystone-SDA

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Les Etats-Unis et l'Iran ont de nouveau échangé des frappes, le conflit au Moyen-Orient ne montrant jeudi aucun signe d'accalmie après plus d'une semaine de bombardements.

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(Keystone-ATS) L’armée américaine a achevé «une série de frappes nocturnes contre l’Iran» mercredi, a-t-elle indiqué, précisant avoir attaqué des cibles militaires, notamment dans la ville portuaire de Bandar Abbas (sud), afin de «réduire la capacité de l’Iran à menacer des marins innocents» dans le détroit d’Ormuz.

Une première salve avait été lancée contre le pays plus tôt dans la journée, les forces américaines frappant «des sites de défense côtière et des sites de missiles de croisière sur l’île de Greater Tunb», selon le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Côté iranien, le système de défense antiaérienne a été activé jeudi dans la capitale Téhéran et des explosions ont été entendues dans le nord et l’ouest de l’Iran, ont annoncé des médias d’Etat.

Dans la journée de mercredi, la ville portuaire de Bouchehr (sud), où se trouve la seule centrale nucléaire d’Iran, a de nouveau été visée par Washington, comme les environs d’Iranshahr (sud-est). Sept militaires y ont été tués, selon l’armée iranienne, qui a recensé treize tirs de missiles américains.

Des explosions ont aussi été entendues dans plusieurs villes dont Bandar Abbas, Rask et Chabahar (sud-est), ainsi que sur l’île de Qeshm, ont rapporté les médias d’Etat.

Selon eux, un hôpital d’Ahvaz (sud-ouest) a été évacué à la suite de frappes américaines dans la région, et les patients ont été transférés vers d’autres établissements de santé.

«Bonne volonté»

Les affrontements ont repris le 7 juillet après des attaques contre des navires dans le Golfe, imputées à l’Iran. Les frappes menées depuis sont sans précédent depuis le cessez-le-feu d’avril mais les installations pétrolières et gazières du Golfe sont pour l’heure épargnées.

Ces tirs ont fait voler en éclats le protocole d’accord signé à la mi-juin, qui devait mettre fin aux hostilités.

Le président américain Donald Trump a toutefois salué un «geste de bonne volonté» de Téhéran après avoir annoncé dans la soirée la libération d’une citoyenne américaine retenue selon lui en Iran depuis 2024.

Les forces armées iraniennes ont quant à elles visé un radar, «des systèmes de communication et des installations de stockage de carburant de l’armée américaine sur la base aérienne Al-Azraq en Jordanie, à l’aide de drones d’attaque», selon un communiqué relayé jeudi matin par la télévision d’Etat.

Au Koweït, déjà visé dans la journée, l’armée a indiqué dans la nuit répondre à des attaques de drones iraniens, alors que les sirènes d’alerte aérienne ont retenti à Bahreïn.

Mercredi soir, des journalistes de l’AFP ont entendu des explosions près du consulat des Etats-Unis à Erbil, au Kurdistan irakien, après des survols de drones qui ont conduit à l’activation de la défense antiaérienne.

L’Iran, qui a de nouveau verrouillé le détroit d’Ormuz le week-end dernier, a promis que cette voie maritime resterait fermée jusqu’à la fin des «agressions» américaines.

Et dans le cadre du blocus des ports iraniens réinstauré depuis 24 heures par les Etats-Unis, un avion militaire américain a tiré sur un pétrolier vide qui tentait de le forcer. Le navire, identifié comme le M/T Belma, battant pavillon de Curaçao, a été «neutralisé», a précisé l’armée américaine.

En réimposant le blocus des ports iraniens, Donald Trump entend faire pression sur Téhéran, qui veut garder la main sur le détroit et n’autorise qu’un seul couloir de navigation, le long de ses côtes.

«Tellement effrayés»

Plus de trente civils sont morts depuis que les affrontements ont repris, selon le dernier bilan du gouvernement iranien.

«Les enfants sont tellement effrayés par le bruit des explosions qu’ils ne s’endorment pas avant le matin», témoigne Khadijeh, interrogée par l’AFP depuis Paris. «Les effets de la guerre resteront longtemps dans nos vies, nos esprits et notre santé mentale», ajoute cette artisane de 31 ans qui vit dans la province du Sistan-Baloutchistan (sud-est).

«Nous ne vivons pas, nous survivons. Que Dieu mette fin à la guerre, puis aux difficultés économiques», prie Nadin, enseignante de 27 ans dans la même région.

Dans le détroit d’Ormuz, passage situé dans les eaux iraniennes et omanaises par lequel transitait avant la guerre un cinquième du pétrole et du gaz liquéfié (GNL) mondiaux, le trafic s’est raréfié après l’attaque de plusieurs pétroliers, avec treize navires commerciaux recensés mardi par la société de suivi maritime Kpler.

Les cours du pétrole ont continué de faire du surplace jeudi après l’envolée du début de semaine, le baril de Brent oscillant autour de 85 dollars.

Le Département d’Etat américain a par ailleurs annoncé mercredi avoir approuvé une vente d’armes pour un montant de près de deux milliards de dollars à l’Arabie saoudite, «un allié majeur non membre de l’OTAN qui constitue un facteur de stabilité politique et de progrès économique» dans le Golfe.