Nouveaux affrontements à la Reitschule de Berne: plusieurs blessés

La Reitschule de Berne a de nouveau été le théâtre d'affrontements entre la police et des individus de la place dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a eu des blessés des deux côtés.

(Keystone-ATS) Des patrouilles de police ont été attaquées peu avant 02h00 au moment où elles ont voulu pénétrer à l’intérieur de la cour de la Reitschule, où venait de se réfugier un individu qu’elles tentaient de contrôler. Elles le soupçonnaient d’être recherché, a indiqué dimanche la police cantonale bernoise.

Des personnes présentes sur place ont tenté d’empêcher les forces d’intervention de l’atteindre. Les policiers ont notamment été la cible de projectiles tels que des bouteilles. Ils se sont protégés en faisant usage de balles en caoutchouc et de gaz irritant, tout en appelant des renforts a précisé la police. Trois personnes ont été arrêtées, dont le fugitif.

La Reitschule a contesté le récit de la police. L’intervention a eu lieu sans avertissement préalable et sans urgence apparente, écrit le Collectif dans un communiqué. La police a fait usage de la force de manière soudaine, massive et sans raison apparente contre les personnes concernées et les visiteurs de la Reitschule, ajoute-t-il.

L’intervention a provoqué une grande agitation et a suscité l’inquiétude et la peur chez de nombreux visiteurs de ce centre culturel alternatif. De plus, la police ne s’est pas montrée disposée sur place à prendre contact avec le personnel de sécurité de la Reitschule, regrette encore le Collectif.