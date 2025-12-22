La Suisse doit-elle abaisser l’âge du dépistage du cancer colorectal?

Une cellule cancéreuse du côlon vue au microscope. Keystone / Laif Jens Gyarmaty

Alors que le cancer colorectal (CCR) touche partout de plus en plus d’adultes de moins de 50 ans, plusieurs pays ont abaissé l’âge minimum du dépistage. La Suisse est appelée à faire de même, mais cela pourrait ne pas suffire car, selon les spécialistes, le vrai problème est surtout la faible participation à la détection.

Chaque année, près d’un million de personnes dans le monde meurent du cancer de l’intestin. C’est devenu la deuxième cause de décès oncologique dans le monde en 2020Lien externe, selon l’Organisation mondiale de la santéLien externe. En Suisse, il s’agit du troisième cancer le plus fréquentLien externe tous sexes confondus, avec quelque 4500 cas diagnostiqués et 1600 décès par an.

La maladie, appelée aussi cancer colorectal (CCR), touche surtout les personnes âgées. En Suisse, les 55 ans et plus représentaient 86% des cas diagnostiquésLien externe sur cinq ans avant 2021. Mais si les chiffres de cette tranche d’âge se sont stabilisés, ou ont même diminué ces dernières années, beaucoup de pays dont la Suisse ont enregistré une hausse significative des cas précoces, autrement dit des diagnostics posés avant 50 ans.

Aux États-UnisLien externe, les taux d’incidence chez les moins de 50 ans ont crûLien externe de 2,4% par an entre 2012 et 2021. Ils ont significativement augmentéLien externe aussi au CanadaLien externe, en AustralieLien externe et en Nouvelle-ZélandeLien externe ces vingt dernières années, alors qu’ils ont plutôt diminué ou sont demeurés stables chez les adultes plus âgés.

En Suisse, le taux d’incidence parmi les hommes de 25 à 29 ans a quadrupléLien externe, passant de 0,9 pour 100’000 personnes entre 1992 et 1996 à 3,7 entre 2017 et 2021. Chez les hommes de 30 à 34 ans, il a bondi de 1,6 à 6,4 cas pour 100’000. Une tendance similaire a touché les femmes, bien que moins marquée.

Entre 1990 et le milieu des années 2010, l’incidence chez les 20-39 ans a sensiblement augmentéLien externe dans plusieurs pays européens comme la France, la Belgique, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Cette tendanceLien externe se poursuit.

Le dépistage peut réduire de moitié les décès

A ce stade, cette augmentation s’explique mal. Divers facteurs de risque comme la consommation d’alcool, le tabagisme, le manque d’activité physique et une alimentation riche en viande rouge ou transformée et pauvre en fibres ont gagné en fréquence ces dernières décennies. Mais certaines études suggèrent qu’ils ne seraient qu’une part de l’explication.

En l’absence de causes établies, les stratégies de prévention ciblées font défaut. C’est pourquoi les spécialistes mettent l’accent sur la détection précoce de la maladie, afin de mieux la traiter et d’augmenter les chances de survie. Les États-Unis et l’Autriche font partie des pays qui ont déjà abaissé l’âge minimum du dépistage.

En Suisse, le dépistage commence à 50 ans. Les données ont montré qu’il permet de réduire de manière significative le nombre de décès, selon le Swiss Cancer ScreeningLien externe, qui monitore et promeut les programmes de dépistage. En l’absence de détection, deux personnes sur cent meurent d’un cancer du côlon avant 80 ans. Ce chiffre tombe à une personne sur cent avec le dépistage (sur recommandation du médecin ou invitation à un programme).

La Suisse affiche déjà l’un des taux de survie les plus élevés d’Europe pour le cancer colorectal, mais le dépistage précoce est crucial: plus de 90% des personnes diagnostiquées au stade I survivent cinq ans ou plus, contre moins de 13% au stade IV, le stade le plus avancé.

Dépistage et traitement du cancer colorectal Le CCR se développe lorsque les cellules du côlon ou du rectum se multiplient de manière incontrôlable, souvent à partir de petits polypes non cancéreux pouvant prendre des années à devenir malins. L’approche du dépistage se fait en deux temps. Le test de saignement occulte dans les selles (FIT) détecte la présence de sang caché dans les matières fécales. Il intervient comme premier examen peu coûteux et non invasif, exigeant une préparation minimale du côté des patients. Il ne discerne cependant pas les polypes qui ne saignent pas et doit être répété tous les deux ans. Si du sang est détecté, une coloscopie s’impose. La coloscopie est une approche plus complète mais aussi plus invasive. Le médecin utilise une caméra fine et flexible pour examiner l’ensemble du côlon. Le cas échéant, il peut immédiatement enlever les polypes précancéreux. Elle est plus coûteuse et nécessite une préparation (comme le jeûne et la prise d’un laxatif) mais est considérée comme le test de référence. Le coloscopie est en général répétée tous les dix ans. En cas de cancer avéré, le traitement dépend de son degré d’évolution. À un stade précoce, les cas sont généralement traités par chirurgie seule ou par chirurgie suivie de chimiothérapie. Les cancers avancés qui se sont propagés à d’autres organes peuvent nécessiter une combinaison de chirurgie, de chimiothérapie et de radiothérapie.

De faibles taux de participation au dépistage

Les symptômes du cancer colorectal –changements ou sang dans les selles, douleurs abdominales, etc – sont souvent discrets voire absents aux premiers stades de la maladie, ce qui rend le dépistage essentiel.

Cela dit, «les programmes de dépistage sont inutiles si les gens ne se font pas dépister», ironise Michael Scharl, médecin-chef du service de gastroentérologie et d’hépatologie de l’hôpital universitaire de Zurich.

En Suisse, le taux de participation demeure bien en deça des 65% recommandés par les directives européennesLien externe. En 2012, il atteignait 40%Lien externe. Même après 2013, depuis que l’assurance maladie de base (obligatoire) rembourse le dépistage du CCRLien externe pour les 50-69 ans (74 ans depuis 2025), la participation n’a guère augmenté. En 2017, année des derniers chiffres disponibles, elle ne dépassait pas 48%Lien externe.

Les politiques et les coûts du dépistage en Suisse L’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie est le texte légal fédéral qui définit les prestations de santé couvertes par l’assurance maladie de base. Elle comprend certaines mesures de dépistage du cancer comme la mammographie tous les deux ans pour les femmes de 50 ans et plus, le dépistage du cancer du col de l’utérus tous les trois ans et le dépistage du cancer colorectal entre 50 et 74 ans (test des selles tous les deux ans ou coloscopie tous les dix ans). L’âge limite supérieur est passé de 69 à 74 ans en 2025. Chaque canton décide de la mise en place de son propre programme de dépistage, qui implique le plus souvent l’envoi d’invitations écrites aux résidents éligibles. Quinze des vingt-six cantons proposent un tel programme et trois autres prévoient de le faire, selon Swiss Cancer ScreeningLien externe. Ailleurs, le dépistage est opportuniste: les personnes sont testées sur recommandation du médecin plutôt que sur la base d’invitations systématiques.

La perception du risque est un facteur déterminant en matière de détection précoce. Or, le dépistage est moins couru par les moins de 60 ans, ce qui suggère qu’ils jugent leur risque suffisamment faible pour contourner le dépistage. Or, si ce risque augmente bien avec les années, les données indiquentLien externe que le dépistage chez les 50 à 59 ans augmente clairement les chances de détecter polypes précancéreux et cancers à un stade précoce.

La volonté politique progresse lentement

En plus de favoriser une participation accrue, la Suisse aurait tout intérêt à proposer le dépistage à partir de 45 ans, estiment divers experts.

Une étude menée par Michael Scharl à l’Hôpital universitaire de Zurich portant sur 2800 coloscopies a montré que les taux de détection du CCR et des polypes précancéreux chez les 45-49 ans sont similaires à ceux des 50 ans et plus. Et ce, chez les hommes comme les femmes. Des résultats qui suggèrent que le dépistage plus précoce permettrait de détecter autant de cas que les programmes visant les plus âgés.

Mais le vice-président de Swiss Cancer Screening, Philippe Groux, constate qu’«en Suisse, les politiciens ne sont guère enclins à appuyer les projets visant à promouvoir les programmes de prévention et de dépistage». Les possibilités de détection précoce sont souvent mal connues, et pas seulement s’agissant du cancer, ajoute-t-il.

Plusieurs pays ont réagi

En 2021, le groupe de travail américain sur les services de prévention (US Preventive Services Task ForceLien externe) a rafraichi ses directives pour recommander le dépistage à 45 ans plutôt que 50. Résultat, le taux de participation des 45-49 ans est passé de 21% en 2019 à 34%Lien externe en 2023.

Côté européen, la plupart des pays en restent à l’âge de 50 ans. L’Autriche est bien passée à 45 ansLien externe en 2023 mais la détection précoce requiert la recommandation d’un médecin et varie selon les régions et les établissements.

Est-ce qu’il vaut toujours mieux de dépister plus tôt?

Le dépistage du cancer sauve des vies mais il a des inconvénients. Et notamment le risque de faux positifs et de procédures inutiles ou les coûts majorés pour patients et systèmes de santé. Face au risque de surdiagnostic par exemple (détection de tumeurs à croissance lente qui ne se développeront pas en vrai cancer), un certain nombre de pays ont hésité à proposer un dépistage du cancer du seinLien externe aux femmes de moins de 50 ans, par exemple.

Mais le dépistage du CCR est différent, en particulier lorsqu’il implique une coloscopie, explique le Dr Scharl. «C’est la référence absolue. Les coloscopies sont sûres et fournissent une réponse claire et définitive», ajoute-t-il.

«30% des cas de cancer colorectal ne sont détectés qu’au stade IV, poursuit-il. À ce stade, les chances de survie sont fortement réduites – le taux à cinq ans ne dépasse pas 10 à 15%. C’est pourquoi le dépistage s’impose en l’absence de symptômes. Il est crucial à ce moment-là, avant même que le cancer ne se manifeste.»

