Nouveaux travaux de sécurisation au collège des Sablons à Neuchâtel

Keystone-SDA

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La Ville de Neuchâtel et ses partenaires préparent des travaux de déconstruction de l’ancien collège des Sablons, partiellement effondré le 23 mai. Cette première étape, d’une durée de plusieurs semaines, concerne la toiture et l’aile ouest du bâtiment.

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(Keystone-ATS) Une fois ces premiers travaux effectués, un nouveau temps d’analyse sera nécessaire pour déterminer si le reste du bâtiment peut être conservé, ont indiqué mercredi les autorités. Le lieu a déjà fait l’objet d’une phase initiale de sécurisation du périmètre, de surveillance et d’analyses. Il doit devenir une auberge de jeunesse.

Assurer la suite

Depuis l’incident d’il y a un mois, aucune présence humaine n’a été autorisée au-delà du périmètre de sécurité autour de l’édifice. Ce dernier est jugé «dangereux». Des travaux préparatoires seront effectués en cette fin de semaine. L’objectif de la déconstruction est de réduire les risques liés à la stabilité du bâtiment.

Il s’agit également de préserver au maximum les parties qui pourraient être sauvegardées pour la suite du projet, précise la Ville de Neuchâtel dans son communiqué. Le collège des Sablons, construit en 1897, est en transformation depuis fin 2025, avec une réouverture prévue en 2027. Un délai qui ne pourra être tenu.

Le site, devant offrir une centaine de lits, était aussi attendu dans le cadre de La Chaux-de-Fonds, Capitale culturelle suisse en 2027. Le projet architectural du bureau Andrea Pelati architecte a été imaginé de manière à conserver la typologie d’origine de l’ancienne école aux besoins d’un hébergement contemporain.