Nouvel événement dédié au livre et à la lecture au Locle (NE)

Keystone-SDA

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La Ville du Locle annonce la tenue d'un nouvel événement dédié au livre. La manifestation "Livres en fête" se déroulera du 11 au 13 septembre. Elle prendra le relais de la Foire du livre, dont l'organisation a choisi de quitter la Mère Commune des Montagnes neuchâteloises.

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(Keystone-ATS) L’événement est porté par une nouvelle association, l’Amicale des bouquinistes, ont indiqué vendredi les autorités communales. «Livre en fête» s’inscrit dans la volonté de maintenir au Locle une «offre culturelle vivante autour du livre, de la lecture et de la rencontre», précise le communiqué.

L’organisation bénéficie du soutien de la Bibliothèque de la Ville. Le programme détaillé et l’ensemble des informations pratiques relatives à «Livres en fête», ainsi qu’au traditionnel Marché d’automne de l’Association de développement du Locle (ADL), prévu le 12 septembre, seront dévoilés ultérieurement.

Le 18 mars, le comité de la Foire du livre avait confirmé son choix d’abandonner Le Locle pour rejoindre Peseux (NE), commune de Neuchâtel, dès 2027, annulant au passage l’édition de 2026 de la manifestation. Cette dernière avait été initiée il y a 24 ans.