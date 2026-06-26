La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Nouvel événement dédié au livre et à la lecture au Locle (NE)

Keystone-SDA

La Ville du Locle annonce la tenue d'un nouvel événement dédié au livre. La manifestation "Livres en fête" se déroulera du 11 au 13 septembre. Elle prendra le relais de la Foire du livre, dont l'organisation a choisi de quitter la Mère Commune des Montagnes neuchâteloises.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’événement est porté par une nouvelle association, l’Amicale des bouquinistes, ont indiqué vendredi les autorités communales. «Livre en fête» s’inscrit dans la volonté de maintenir au Locle une «offre culturelle vivante autour du livre, de la lecture et de la rencontre», précise le communiqué.

L’organisation bénéficie du soutien de la Bibliothèque de la Ville. Le programme détaillé et l’ensemble des informations pratiques relatives à «Livres en fête», ainsi qu’au traditionnel Marché d’automne de l’Association de développement du Locle (ADL), prévu le 12 septembre, seront dévoilés ultérieurement.

Le 18 mars, le comité de la Foire du livre avait confirmé son choix d’abandonner Le Locle pour rejoindre Peseux (NE), commune de Neuchâtel, dès 2027, annulant au passage l’édition de 2026 de la manifestation. Cette dernière avait été initiée il y a 24 ans.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision