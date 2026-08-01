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Nouvelle alerte aux missiles balistiques à Kiev: 4 morts au moins

Keystone-SDA

Au moins quatre personnes ont été tuées et 13 autres blessées à Kiev dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une attaque russe aux missiles balistiques, ont annoncé les autorités de Kiev.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Selon des informations préliminaires, trois personnes ont été tuées dans la capitale», a écrit son maire Vitali Klitschko sur son compte Telegram, juste avant que l’administration militaire de Kiev ne revoit ce bilan à quatre morts, dans un message sur la même plateforme.

«Le nombre de blessés est monté à 13», a ajouté cette même source, juste après que Vitali Klitschko a annoncé 10 blessés et appelé les habitants à rester aux abris.

Un journaliste de l’AFP a entendu plusieurs séries d’explosions qui ont déclenché les alarmes de véhicules stationnés dans les rues.

Selon l’administration militaire de Kiev, «un incendie s’est déclaré dans un immeuble de six étages, dans le district de Solomiansky à Kiev, à la suite de l’attaque».

«La menace d’utilisation de missiles balistiques reste élevée. Nous exhortons chacun à rester dans les abris jusqu’à la levée de l’alerte aérienne», précise encore cette autorité.

Pénurie d’anti-missiles

La nuit précédente, huit personnes ont été tuées dont six membres d’une même famille près de Kryvyï Rig. Deux autres personnes sont mortes dans des bombardements à Kiev et à Poltava.

La Russie a intensifié ces dernières semaines ses frappes de missiles balistiques, que seuls certains systèmes dont les Patriot américains sont capables d’abattre.

La pénurie de missiles intercepteurs PAC-3 nécessaires à ces systèmes s’est aggravée depuis la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran en février, mais l’Ukraine espère pouvoir en produire sur son territoire après avoir reçu l’approbation de Donald Trump début juillet.

De son côté, l’Ukraine multiplie les frappes contre des villes russes éloignées de la frontière, une campagne visant selon Kiev les infrastructures, en particulier pétrolières.

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