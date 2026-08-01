Nouvelle alerte aux missiles balistiques à Kiev: 9 morts au moins

Keystone-SDA

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Au moins neuf personnes ont été tuées et 23 autres blessées à Kiev dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une attaque russe aux missiles balistiques, ont annoncé les autorités de Kiev.

1 minute

(Keystone-ATS) La défense contre les missiles balistiques, particulièrement difficiles à neutraliser, est la «priorité absolue» pour Kiev, au moment où la Russie intensifie ses frappes sur l’Ukraine.

«Neuf personnes ont été tuées et 23 autres blessées à la suite d’une attaque russe de missiles balistiques», ont écrit les services de secours d’Ukraine sur Telegram, réévaluant un précédent décompte qui donnait quatre morts.

«Des incendies et des dégâts ont été constatés dans cinq arrondissements de la capitale», ont-ils ajouté, dont Solomiansky où deux personnes ont été tuées et «un immeuble résidentiel de cinq étages a été partiellement détruit et a pris feu».

Dans l’arrondissement de Darnytsky, où sept victimes ont été dénombrées, les secours ont signalé notamment «un incendie (…) dans un bâtiment administratif».

Un journaliste de l’AFP a entendu plusieurs séries d’explosions qui ont déclenché les alarmes de véhicules stationnés dans les rues.