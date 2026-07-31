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Nouvelle alerte aux missiles balistiques à Kiev: des explosions

Keystone-SDA

Des explosions ont été entendues dans la nuit de vendredi à samedi à Kiev durant une alerte aux missiles balistiques annoncée par le maire de la capitale, a constaté un journaliste de l'AFP.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le journaliste a entendu une série d’au moins 10 puissantes explosions qui ont déclenché les alarmes de véhicules stationnés dans les rues.

«Explosions dans la ville. Kiev est sous attaque de missiles balistiques. Restez dans les abris!», a écrit le maire Vitali Klitschko sur son compte Telegram.

Selon l’administration militaire de Kiev, «un incendie s’est déclaré dans un immeuble de six étages, dans le district de Solomiansky à Kiev, à la suite de l’attaque».

«Les conséquences de l’attaque sont actuellement recensées dans trois districts de la ville», selon la même source, qui ajoute que des vérifications sont en cours concernant d’éventuelles victimes.

Pénurie

«La menace d’utilisation de missiles balistiques reste élevée. Nous exhortons chacun à rester dans les abris jusqu’à la levée de l’alerte aérienne», précise encore cette autorité.

La Russie a intensifié ces dernières semaines ses frappes de missiles balistiques, que seuls certains systèmes dont les Patriot américains sont capables d’abattre.

La pénurie de missiles intercepteurs PAC-3 nécessaires à ces systèmes s’est aggravée depuis la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran en février, mais l’Ukraine espère pouvoir en produire sur son territoire après avoir reçu l’approbation de Donald Trump début juillet.

De son côté, l’Ukraine multiplie les frappes contre des villes russes éloignées de la frontière, une campagne visant selon Kiev les infrastructures, en particulier pétrolières.

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