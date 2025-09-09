Nouvelle association cantonale des commerçants à Neuchâtel

Keystone-SDA

Une nouvelle association cantonale voit le jour dans à Neuchâtel dans le commerce de détail. Elle est le fruit de la fusion des quatre associations de commerçants indépendants (CID) du canton (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Val-de-Travers) et de la Fédération neuchâteloise du commerce indépendant de détails (FNCID).

(Keystone-ATS) Les assemblées générales respectives ont eu lieu lundi soir, a indiqué mardi commerces-ne.ch. La nouvelle entité s’appuiera sur un modèle de gouvernance «équilibré, qui respecte les spécificités régionales», précise le communiqué. Elle a nécessité une concertation de plusieurs mois avant sa concrétisation.

La création officielle de la nouvelle structure aura lieu à l’occasion d’une assemblée constitutive le 17 novembre.