La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Nouvelle association cantonale des commerçants à Neuchâtel

Keystone-SDA

Une nouvelle association cantonale voit le jour dans à Neuchâtel dans le commerce de détail. Elle est le fruit de la fusion des quatre associations de commerçants indépendants (CID) du canton (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Val-de-Travers) et de la Fédération neuchâteloise du commerce indépendant de détails (FNCID).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les assemblées générales respectives ont eu lieu lundi soir, a indiqué mardi commerces-ne.ch. La nouvelle entité s’appuiera sur un modèle de gouvernance «équilibré, qui respecte les spécificités régionales», précise le communiqué. Elle a nécessité une concertation de plusieurs mois avant sa concrétisation.

La création officielle de la nouvelle structure aura lieu à l’occasion d’une assemblée constitutive le 17 novembre.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision