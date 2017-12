Droits d’auteur

CNNMoney débarque en Suisse 30. novembre 2017 - 14:00 CNNMoney Switzerland, une nouvelle chaîne de télévision en anglais dédiée à l’information financière et économique, sera lancée à l'occasion du prochain Forum économique mondial (WEF). Dès le 24 janvier 2018, CNNMoney Switzerland diffusera ses contenus multimédias sur des thèmes liés à la finance, l’économie, la culture et les loisirs depuis ses studios de Zurich. Les nouvelles seront disponibles sur Internet, à la télévision et sur les réseaux sociaux. «Nous ne lançons pas seulement une nouvelle chaîne, mais une nouvelle opération médias», a déclaré Christophe Rasch, fondateur et directeur général de CNNMoney Switzerland devant les journalistes réunis mercredi à Zurich. Christoph Rasch a l'ambition de créer dans le pays «une plateforme qui n'existe pas», de premier plan, focalisée sur la Suisse. Il veut offrir aux décideurs économiques, mais aussi aux politiques, lors d'évènements internationaux se déroulant sur sol helvétique, une «passerelle» vers le monde. Une voix sur la scène internationale Dans nombre de classements économiques, la Suisse régate parmi les meilleurs. «On parle souvent du modèle suisse», a insisté le CEO. Le contenu national sera complété par les informations internationales pertinentes pour la Suisse, fournies par les équipes éditoriales de CNN. Avec une telle concentration de secteurs et organisations internationales, ce qui se passe en Suisse a un impact dans le monde, estime Julien Pitton, président du conseil d'administration de CNNMoney Switzerland. Il s'agit aussi de donner au pays une voix sur la scène internationale, où la Confédération helvétique n'est pas toujours perçue à son avantage, selon lui. Le financement de la chaîne est 100% privé. MediaGo a signé un partenariat de long terme avec la maison mère du groupe CNN, Turner Broadcasting. En échange de la marque, CNN procure notamment une assistance technique. Pour le groupe américain, il s'agit d'un nouveau format qui lui permet de s'étendre encore plus dans le monde tout en privilégiant l'ancrage local. 16 journalistes La chaîne totalise pour débuter une trentaine de collaborateurs, dont 16 journalistes. Parmi ces derniers, des professionnels locaux sont encadrés par ceux de CNN. Ce dispositif est complété par le réseau mondial de correspondants de la chaîne américaine. Son CEO Christophe Rasch est un ancien journaliste de la télévision publique romande et notamment fondateur de la chaîne locale La Télé. C'est l'ex-présentateur du journal télévisé de la télévision alémanique SRF Urs Gredig qui a été désigné l'été dernier rédacteur en chef. Il est secondé par le Romand Frédéric Lelièvre, un ancien responsable de la rubrique économique du Temps, puis correspondant à Hong Kong. Outre son studio zurichois, la nouvelle chaîne de télévision a ouvert en septembre un studio-flash à Genève, où une équipe de 6 personnes, y compris le rédacteur en chef adjoint, a pris ses quartiers. Un second studio romand à Gland, dans le canton de Vaud, comparable à celui de Zurich, devrait être opérationnel fin 2018.