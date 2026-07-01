La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Nouvelle conservatrice au Musée des beaux-arts du Locle (NE)

Keystone-SDA

Jill Gasparina est la nouvelle conservatrice du Musée des beaux-arts du Locle (MBAL). Curatrice, autrice, chercheuse et enseignante, elle occupera sa nouvelle fonction dans la Mère Commune des Montagnes neuchâteloises dès le 17 août, en succédant à Federica Chiocchetti.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Née en 1981, de nationalité française, active en Suisse et établie à Bienne (BE) depuis trois ans, Jill Gasparina bénéficie d’une «solide réputation» sur la scène de l’art contemporain helvétique et international, a indiqué mercredi la Ville du Locle. Elle présente un «parcours d’excellence entre art, recherche et enseignement».

Diplômée de l’Ecole normale supérieure (Lyon), titulaire d’un master en esthétique et agrégée de lettres modernes, Jill Gasparina «allie une rigueur académique de haut niveau à une solide pratique de terrain». Elle possède une riche expérience à la tête d’institutions culturelles exigeantes liées aux scènes artistiques indépendantes.

Riche parcours

Jill Gasparina a assumé la direction artistique des arts visuels au Confort Moderne à Poitiers et la co-direction du centre d’art La Salle de Bains à Lyon. Depuis 2017, son activité de curatrice indépendante l’a amenée à collaborer avec le MAMCO à Genève, le MCBA à Lausanne et le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.

«Jill Gasparina saura insuffler un élan stimulant au MBAL», avance le communiqué des autorités communales. Ces dernières mettent en avant ses «compétences transversales, du commissariat d’expositions au développement de projets éditoriaux, de l’expertise en collections d’art contemporain à la vulgarisation scientifique».

«Son ancrage régional combiné à ses connexions internationales constituera des atouts précieux pour le rayonnement de l’institution locloise». Quant à Federica Chiocchetti, elle aura occupé la fonction durant quatre ans, avant de répondre à une opportunité professionnelle à Paris, ville où elle habite.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision