Nouvelle déléguée culturelle à La Chaux-de-Fonds issue du Club 44

Keystone-SDA

La Ville de La Chaux-de-Fonds (NE) a choisi sa nouvelle déléguée aux affaires culturelles. Il s'agit de Marie Lea Zwahlen, actuelle déléguée culturelle depuis plus de six ans du Club 44, lieu de conférences et d'expositions de la Métropole horlogère, qui remplace Marc Josserand.

1 minute

(Keystone-ATS) Marie Lea Zwahlen, qui prendra ses fonctions le 1er avril, «aura à coeur d’assurer la continuité des multiples projets en cours, de soutenir le rayonnement, la vitalité et l’essor culturel de La Chaux-de-Fonds, notamment via le projet de Capitale culturelle», ont indiqué lundi les autorités de la ville des Montagnes neuchâteloises.

Le poste de délégué culturel sera prochainement mis au concours, a fait savoir de son côté le Club 44. En fonction depuis 2019, année du 75e anniversaire du lieu, Marie Lea Zwahlen a œuvré avec un «engagement exceptionnel au développement de la programmation et au rayonnement de l’institution» chaux-de-fonnière.