Nouvelle gouvernance des crèches en consultation à Fribourg

Keystone-SDA

Le Conseil communal de Fribourg met en consultation un avant-projet de règlement concernant la révision de la gouvernance des structures d'accueil préscolaire en créant une fondation de droit privé. Celle-ci devrait voir le jour au plus tôt l'an prochain.

(Keystone-ATS) L’objectif consiste à renforcer l’égalité des chances et à permettre la conciliation entre vies familiale et professionnelle, ont indiqué mardi les autorités. C’est pourquoi la Ville de Fribourg doit mettre à disposition des parents des places d’accueil préscolaire «de qualité et en suffisance».

Les crèches sont pour l’heure organisées en associations privées, subventionnées par la Ville. Pour pouvoir garantir à l’avenir la qualité de l’accueil, maîtriser l’offre et gagner en efficience dans ce domaine clé, le Conseil communal a décidé l’an passé de revoir la gouvernance des structures d’accueil préscolaire.

Objectif de législature

La démarche intervient dans l’esprit de la mesure «Mettre à disposition des structures d’accueil attractives», figurant parmi les objectifs de la présente législature. L’exécutif a ainsi proposé, après consultation des acteurs du secteur, la création d’une fondation de droit privé.

Cette nouvelle gouvernance reconnaît le domaine préscolaire comme une mission de service public et permettra à la commune de garantir une offre attractive. La consultation s’étend jusqu’au 30 avril. Après, la Ville évaluera les retours, puis transmettra au canton le nouvel avant-projet de règlement pour examen préalable.

Le texte sera soumis ensuite au Conseil communal, puis au Conseil général pour approbation définitive. La création de la fondation est prévue au plus tôt pour 2027.