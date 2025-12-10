Nouvelle offre nocturne du Léman Express lancée en musique

Keystone-SDA

Le Léman Express annonce l'extension de son offre nocturne en musique. Samedi soir aux petites heures du dimanche matin, un espace en milieu du train sera transformé en scène avec la participation d'artistes transfrontaliers tels que Braises de Velours, Sampaio et Cora.

1 minute

(Keystone-ATS) Le «Night Express» effectuera trois allers-retours entre Annemasse (F) et Coppet (VD) samedi dès 20h35 jusqu’à dimanche à 02h25, ont indiqué mercredi la société Lémanis et Antigel, organisateur du festival culturel éponyme. Il desservira tous les arrêts habituels du canton de Genève selon l’horaire régulier. La consommation d’alcool sera interdite à bord, et une deuxième rame sans musique sera disponible.

Alors que 32% des passagers utilisent le train transfrontalier pour leurs loisirs, cet «évènement musical unique» vise à montrer que le train est un moyen de transport sûr pour les noctambules. A partir du changement d’horaire de dimanche, la ligne L4 sera prolongée jusqu’à Annemasse au milieu de la nuit durant la semaine.