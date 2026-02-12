Nouvelle patinoire de La Chaux-de-Fonds: fondation créée

Keystone-SDA

La fondation, chargée de rénover et de transformer les patinoires des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds (NE), a été constituée le 2 février. Composée d'un partenariat public-privé entre la Ville de La Chaux-de-Fonds et la Fédération neuchâteloise des entrepreneurs (FNE), elle devrait déposer la demande de permis de construire lundi.

(Keystone-ATS) La Fondation pour la promotion et le développement des sports de glace dans le canton de Neuchâtel aura pour première mission la rénovation et la transformation des patinoires des Mélèzes. Le dépôt du permis de construire sera suivi de la mise à l’enquête publique. «Ces étapes concrètes témoignent d’une dynamique désormais irréversible», ont indiqué jeudi la Ville et la FNE.

Le projet s’élève à 69 millions de francs. «Grâce à la structure partenariale choisie, il devient possible de conjuguer ambition sportive, responsabilité financière et vision collective. Cette approche permet notamment de contenir l’impact sur l’endettement communal tout en donnant corps à un projet attendu depuis de nombreuses années», peut-on lire dans le communiqué.

Ville majoritaire

Le président de la fondation, qui compte sept membres, est Jean-Claude Baudoin, secrétaire général de la FNE. Le vice-président est le conseiller communal UDC Thierry Brechbühler. Le conseiller communal PLR Jean-Daniel Jeanneret est aussi membre du conseil de fondation.

La Ville de La Chaux-de-Fonds est majoritaire dans la fondation. Cette dernière, au bénéfice d’un droit de superficie, deviendra propriétaire des patinoires et sera chargée des emprunts sur les marchés financiers, de la conduite des travaux, puis de l’entretien pour une durée de 30 ans. Durant la période, la commune deviendra seule locataire et sous-louera les patinoires aux utilisateurs.

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds avait donné son feu vert en mars 2025 à la reconstruction des Mélèzes et à cette structure financière. Le projet prévoit la reconstruction de la patinoire principale des Mélèzes, antre du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds (HCC).

L’infrastructure offrira 6521 places, dont 3850 debout, contre 5200 en tout pour l’heure. La rénovation inclut la couverture de la piste extérieure actuelle. Le site proposera aussi un hébergement, de nouveaux espaces d’hospitalité (loges business et terrasse) et des surfaces pour l’administration du HCC.