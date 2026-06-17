Nouvelle plateforme au service des acteurs culturels à Neuchâtel

Keystone-SDA

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Le canton de Neuchâtel et six communes partenaires s'apprêtent à mettre en ligne Portail Culture, la nouvelle plateforme de dépôt des demandes de soutien culturel. Très attendu par les milieux culturels, l'outil doit remplacer Culturac dès le 31 août prochain.

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(Keystone-ATS) L’instrument constituera par ailleurs l’unique point d’accès pour toutes les demandes de soutien auprès du canton et des communes partenaires, a indiqué mercredi le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (DSDC). L’objectif consiste à faciliter les démarches pour les acteurs culturels.

Piloté par le Service de la culture du canton de Neuchâtel (SCNE) et avec l’appui du Service informatique (SIEN), Portail Culture a été développé en étroite concertation avec six communes partenaires. Il s’agit de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Milvignes, La Grande Béroche et Val-de-Ruz, précise le communiqué.

Coopération

La démarche conjointe illustre «concrètement» les engagements de la législature en matière de coopération canton-communes. Elle s’inscrit dans les objectifs de la loi sur l’encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC). D’autres communes pourront rejoindre le dispositif à terme.

La conception de Portail Culture s’est appuyée sur les retours du terrain. Les observations recueillies depuis le lancement de Culturac en 2016 ont nourri le projet, tandis qu’un panel de représentants des faîtières culturelles et d’acteurs culturels a participé à des tests en «conditions réelles».