Nouvelle procédure d’orientation à l’école secondaire jurassienne

Keystone-SDA

Le canton du Jura va supprimer les épreuves communes en 8e année au profit d'un dispositif qui repose sur l’avis de l’enseignant et les moyennes obtenues durant les deux derniers semestres. Ce nouveau modèle d'orientation entrera en vigueur à la rentrée d'août 2026.

1 minute

(Keystone-ATS) L’avis des parents sera aussi sollicité à des fins de collaboration. Ce nouveau dispositif d’orientation s’inscrit dans la continuité du suivi effectué le long de l’année scolaire par les professionnels de l’enseignement, précise jeudi le canton du Jura. Il repose sur une communication entre l’équipe pédagogique, les familles et les partenaires spécialisés dans certains cas.

C’est à la suite de l’étude demandée à la HEP BEJUNE et en réponse à des interventions entendues lors des visites d’écoles en 2024 que le Département de la formation, de la culture et des sports (DFCS) a réévalué la procédure d’orientation pour passer de l’école primaire à l’école secondaire. Il s’est inspiré des méthodes utilisées dans les cantons de Fribourg, Berne et Bâle-Campagne.