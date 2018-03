Nouvelle récompense pour le batteur suisse Daniel Humair

Ce contenu a été publié le 9 février 2000 14:26 09. février 2000 - 14:26

A l’enseigne des 7èmes Victoires de la musique classique et du jazz, le batteur helvétique Daniel Humair s’est vu décerner, pour la deuxième fois consécutive, le prix du meilleur album de jazz pour sa dernière œuvre discographique «Hum 99».

Le coffret «Hum 99» de Daniel Humair réunit trois CD enregistrés en 1959, 79 et 99 avec les Français René Hurtreger, au piano, et Pierre Michelot, à la contrebasse.



«Le jazz est une conversation», a toujours martelé l’immense batteur suisse Daniel Humair. Immense par son talent. Immense de par sa stature. «Je joue en écoutant ce que l’autre fait». Le côté «badaboum» olympique du batteur sous les projecteurs ne l’a jamais intéressé.



A 15 ans, Daniel Humair croyait que la seule manière d’exercer le métier de batteur consistait à accompagner des strip-teaseuses. Or, son rêve devient très vite réalité. Lors d’un festival zurichois, l’adolescent rafle tous les prix.



Puis s’enchaînent Paris à Bruxelles, d’où il reçoit un coup de fil en anglais. Trois heures après son arrivée en gare de Lyon, il accompagne le saxophoniste américain Barney Wylen. En 1958, tous les ténors du jazz venaient se produire dans la Ville Lumière.



A 61 ans, Daniel Humair peut se targuer d’avoir joué avec les plus grands. Il est connu et reconnu comme l’un des meilleurs batteurs de jazz au monde. Son jeu de batterie est à chaque concert un nouveau ballet de cymbales. Il joue comme il peint. Ample et subtil, dense et délicat.



Emmanuel Manzi



