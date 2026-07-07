Nouvelle tarification: scission au sein des physiothérapeutes

Keystone-SDA

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La nouvelle structure tarifaire, qui devrait entrer en vigueur en 2027, divise les physiothérapeutes. Les critiques sont telles qu'une nouvelle association de branche a été créée, PROphysio. L'association existante Physioswiss a contribué à la nouvelle structure.

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(Keystone-ATS) Dans un communiqué publié mardi soir, PROphysio s’appuie sur un sondage réalisé par l’institut Sotomo auprès de 2800 physiothérapeutes pour critiquer la nouvelle tarification. Plus de 70% l’évaluent comme «très ou plutôt négative». Elle est rejetée non seulement par les propriétaires de cabinets mais aussi par la majorité des employés.

Les opposants aux nouveaux tarifs craignent des pertes de revenus, une augmentation de la durée des traitements et au final des conséquences sur l’offre de soins. Une augmentation de la durée des traitements serait en grande partie compensée par une diminution du nombre de patients par jour de travail, écrit PROphysio.

Tranches de cinq minutes

En avril, Physioswiss ainsi que H+, l’association des hôpitaux, et prio.swiss, en tant que représentante des assureurs-maladie, avaient annoncé avoir achevé les négociations concernant les nouveaux tarifs applicables aux prestations de physiothérapie. Le dossier a été transmis au Conseil fédéral, qui doit désormais se prononcer sur ces tarifs.

Lundi, les trois partenaires ont défendu la nouvelle structure tarifaire. Selon eux, la réforme tient compte des besoins des patients, des physiothérapeutes et du système de santé. Elle permet plus de transparence, moins de bureaucratie et n’est «en aucun cas un programme d’économies».

Le nouveau modèle entend passer à un tarif à la prestation avec une composante temporelle. Concrètement, les prestations de physiothérapie seront facturées par tranches de cinq minutes.