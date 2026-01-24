Nouvelles discussions sur l’Ukraine prévues la semaine prochaine

Keystone-SDA

De nouvelles rencontres entre Ukrainiens, Russes et Américains doivent avoir lieu la semaine prochaine à Abou Dhabi pour poursuivre les négociations tripartites sur le plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, selon une source proche du dossier.

(Keystone-ATS) Les rencontres entre les délégations ukrainienne, russe et américaine vendredi et samedi se sont déroulées «dans une atmosphère constructive et positive» à Abou Dhabi, selon un porte-parole du gouvernement des Emirats arabes unis. Une source s’exprimant sous anonymat a confirmé à l’AFP que de nouveaux pourparlers sont prévus la semaine prochaine.

La deuxième session de pourparlers à Abou Dhabi entre négociateurs russes, ukrainiens et américains s’est achevée samedi, a annoncé la porte-parole d’un négociateur de Kiev. Les agences de presse russes ont également indiqué que la délégation russe était de retour à son hôtel à Abou Dhabi.