Nouvelles frappes américaines au Yémen

Les Etats-Unis ont mené lundi avant l'aube de nouvelles frappes sur la capitale du Yémen, ont indiqué les rebelles houthis qui ont revendiqué un tir de missile inédit la veille contre le principal aéroport international d'Israël.

(Keystone-ATS) C’est la première fois qu’un missile tiré par les Houthis frappe directement à l’intérieur du périmètre de l’aéroport Ben Gourion près de Tel-Aviv, selon un porte-parole militaire israélien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis de riposter contre les Houthis et l’Iran, leur allié.

Principal soutien d’Israël, les Etats-Unis ont intensifié leurs attaques contre les Houthis depuis le retour de Donald Trump en janvier à la Maison Blanche. Le Pentagone a affirmé fin avril avoir frappé un millier de cibles des Houthis au Yémen depuis le 15 mars et tué de nombreux combattants et dirigeants rebelles.

Avant l’aube, les rebelles yéménites ont affirmé qu’une dizaine de frappes américaines avaient visé la capitale Sanaa, aux mains des Houthis qui contrôlent aussi de larges pans du pays en guerre.

« Seize citoyens ont été blessés dans l’attaque américaine sur Sanaa », a affirmé l’agence de presse des rebelles, Saba, en citant leur ministère de la Santé.

Affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens, les Houthis ont revendiqué des dizaines d’attaques de missiles et de drones contre Israël, situé à plus de 1800 km, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. La quasi-totalité des tirs ont été interceptés par l’armée israélienne.

Ils ont aussi mené des attaques contre des navires qu’ils estiment liés à Israël en mer Rouge et dans le Golfe d’Aden, au large du Yémen, des voies essentielles pour le commerce maritime.

Attaque inédite contre Ben Gourion

Les Etats-Unis, sous la présidence de Joe Biden, avaient commencé en janvier 2024 à frapper les positions des Houthis pour les contraindre à cesser leurs tirs contre les navires.

Dimanche, les Houthis ont revendiqué une attaque inédite contre l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, affirmant l’avoir visé « avec un missile balistique hypersonique qui a atteint sa cible avec succès ».

Ils ont assuré qu’ils comptaient à nouveau « cibler les aéroports israéliens » et appelé « l’ensemble des compagnies aériennes internationales » à prendre au sérieux leurs menaces « en annulant leurs vols vers les aéroports de l’ennemi » israélien.

Le trafic aérien a été brièvement interrompu à l’aéroport Ben Gourion. Plusieurs compagnies, dont Lufthansa, Air India et Air France ont suspendu leurs vols temporairement.

Selon un photographe de l’AFP, le missile est tombé dans une zone plantée d’arbres à côté d’une bretelle d’accès aux parkings du terminal 3. Les secours israéliens ont fait état de six blessés légers.

Après enquête, l’armée israélienne a précisé qu’il n’y avait eu « aucune défaillance de détection et d’interception » mais un « problème technique de l’intercepteur ».

« Beaucoup de boums »

Benjamin Netanyahu a promis de riposter à cette attaque, alors qu’Israël a mené ces derniers mois plusieurs frappes contre des cibles stratégiques des Houthis au Yémen.

« Nous avons agi contre eux par le passé et nous agirons dans l’avenir mais je ne peux pas détailler (…) ça ne se passera pas en ‘un seul boum’ mais il y aura ‘beaucoup de boums' », a-t-il averti.

« Les attaques des Houthis émanent de l’Iran. Israël répondra à (cette) attaque des Houthis (…) en temps voulu et en un lieu choisi par nous, à leurs maîtres terroristes iraniens », a-t-il ajouté.

L’Iran a nié lundi toute aide militaire aux Houthis, déclarant que « l’action des Yéménites en faveur du peuple palestinien était une décision indépendante menée en solidarité » avec les Palestiniens, selon un communiqué des Affaires étrangères.