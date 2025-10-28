La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Nouvelles frappes américaines contre des narcotrafiquants, 14 tués

Keystone-SDA

Les Etats-Unis ont mené lundi trois nouvelles frappes contre quatre embarcations de narcotrafiquants présumés dans le Pacifique est, tuant 14 hommes, a annoncé mardi le ministre de la Défense Pete Hegseth sur les réseaux sociaux.

1 minute

(Keystone-ATS) Un homme a survécu aux frappes, a-t-il précisé. «Hier, sur ordre du président Trump, le ministère de la Guerre a mené trois frappes létales contre quatre bateaux utilisés par des organisations désignées comme terroristes (par les Etats-Unis) se livrant au narcotrafic dans le Pacifique est. (…) Quatorze narcoterroristes au total ont été tués par les trois frappes, un a survécu. Toutes les frappes ont été menées dans les eaux internationales», a détaillé le ministre sur X.

