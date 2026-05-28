La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Nouvelles frappes américaines dans le sud de l’Iran

Keystone-SDA

L'armée américaine a abattu quatre drones iraniens et mené des frappes sur une base au sol dans le sud du pays, a fait savoir mercredi soir un responsable américain. C'est la deuxième opération américaine de ce type cette semaine.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Ces actions étaient mesurées, uniquement défensives et menées avec l’intention de maintenir le cessez-le-feu», a affirmé un responsable américain sous le couvert de l’anonymat.

Quatre drones d’attaque qui représentaient une «menace autour du détroit d’Ormuz» ont été abattus, a-t-il affirmé. L’armée américaine a aussi frappé «une station de contrôle au sol à Bandar Abbas qui menaçait de lancer un cinquième drone».

Les médias iraniens avaient auparavant rapporté que trois fortes explosions avaient été entendues près de Bandar Abbas vers 01h30 jeudi.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision