Nouvelles inondations en Afghanistan, 29 morts

1 minute

(Keystone-ATS) De nouvelles inondations ont tué 29 personnes depuis mercredi en Afghanistan. Ce pays était déjà éprouvé par des crues qui ont fait une centaine de morts ces dernières semaines, a annoncé samedi un porte-parole officiel.

“Selon des données préliminaires (…) 29 personnes ont été tuées en raison des pluies et inondations et sept ont été blessées”, a annoncé un responsable du Département de la gestion des catastrophes naturelles, Janan Sayeq.

Ces victimes ont été déplorées dans dix provinces du pays dont aucune région n’a été épargnée, a précisé le porte-parole dans une déclaration vidéo. Un millier d’hectares de terres agricoles a été submergé et 72 maisons détruites, a-t-il ajouté.

Plus de 130 morts au total

Depuis le 12 avril, plus de 130 personnes ont ainsi péri dans des inondations en Afghanistan, selon les bilans annoncés successivement par Janan Sayeq.

Quelque 25’000 personnes ont reçu une assistance matérielle et financière du gouvernement et d’organisations internationales au cours du mois écoulé, a-t-il précisé.

Très vulnérable au réchauffement

L’Afghanistan, qui a connu un hiver très sec rendant plus difficile l’absorption des pluies par les sols, est très vulnérable aux bouleversements climatiques.

Ce pays ravagé par quatre décennies de guerre et qui figure parmi les plus pauvres du monde est l’un des plus mal préparés pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, d’après les scientifiques.