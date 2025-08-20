La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Nouvelles sanctions américaines contre des magistrats de la CPI

Keystone-SDA

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a annoncé mercredi de nouvelles sanctions visant deux juges - un Français et une Canadienne - ainsi que deux procureurs de la Cour pénale internationale (CPI), devenue la bête noire de l'administration Trump.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Aujourd’hui, je désigne Kimberly Prost (Canada), Nicolas Guillou (France), Nazhat Shameem Khan (Fidji) et Mame Mandiaye Niang (Sénégal) pour avoir directement participé aux efforts de la CPI visant à enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre des ressortissants des Etats-Unis ou d’Israël, sans le consentement de l’un ou de l’autre de ces pays», a déclaré le secrétaire d’Etat américain.

L’administration Trump entretient un conflit de longue date avec la CPI. La colère de Washington s’est intensifiée après l’émission d’un mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Washington avait déjà sanctionné en juin quatre magistrates de la CPI, jugeant «illégitimes» et «politisées» les procédures visant des soldats américains ou des responsables israéliens – une décision saluée par M. Netanyahu.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
16 J'aime
12 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
57 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision