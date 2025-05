Nouvelles sanctions américaines contre Téhéran

Keystone-SDA

Les Etats-Unis ont annoncé lundi imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran visant son programme de recherche nucléaire. Les deux pays sont pourtant en pleine discussion sur le sujet.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les sanctions visent en particulier trois ressortissants iraniens et une entité iranienne ayant des liens avec l’organisation d’innovation et de recherche défensives de l’Iran, également connue sous son acronyme persan, SPND.

« L’Iran continue d’étendre considérablement son programme nucléaire et de mener des activités de recherche et de développement à double usage [civil et militaire] applicables aux armes nucléaires et aux vecteurs d’armes nucléaires », a déclaré le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, cité dans un communiqué.

Le secrétaire d’Etat relève en outre que l’Iran « est le seul pays au monde dépourvu d’armes nucléaires qui produit de l’uranium enrichi à 60% ».

L’Iran enrichit actuellement l’uranium à 60%, bien au-delà de la limite de 3,67% fixée par l’accord nucléaire de 2015, alors qu’un taux de 90% est nécessaire pour un usage militaire.

Quatre cycles de négociations

Ces sanctions surviennent alors que les Etats-Unis et l’Iran ont achevé dimanche à Mascate, à Oman, un quatrième cycle de négociations sur le nucléaire, sans annoncer de percée, mais en affichant un optimisme prudent.

Lancés le 12 avril, les pourparlers visent à conclure un nouvel accord censé empêcher l’Iran de se doter de l’arme atomique, une ambition que Téhéran a toujours niée.

Les sanctions américaines, qui se traduisent par le gel des avoirs éventuellement détenus aux Etats-Unis et interdit toute transaction financière, frappent trois hauts responsables et scientifiques de ce programme, ainsi que la société Fuya Pars Prospective Technologists, également connue sous le nom d’Ideal Vacuum.

Affiliée au SPND, elle a « tenté de se procurer auprès de fournisseurs étrangers, ainsi que de fabriquer sur place, des équipements susceptibles d’être utilisés dans la recherche et le développement d’armes nucléaires », selon le communiqué.